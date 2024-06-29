Антитеррористическое учение завершилось в Казахстане

По итогам выработаны дополнительные меры по интеграции усилий в рамках укрепления антитеррористического потенциала страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Антитеррористический центр РК

В пятницу завершилось комплексное республиканское антитеррористическое учение «Найза-Антитеррор-2024», которое проводилось с 31 мая в Кызылординской, Карагандинской областях и области Абай.

В нем приняли участие Комитет национальной безопасности, министерства внутренних дел, обороны, чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы.

В рамках учений закреплены умения и навыки противодействия террористическим угрозам, отработаны механизмы реагирования на кризисные ситуации чрезвычайного характера и действия в период чрезвычайного положения, осуществлена проверка систем оповещения и информационного взаимодействия заинтересованных госорганов.

В условиях, приближенных к боевым, проведены тренинги силовых структур по предотвращению диверсионно-террористических актов, а также минимизации и ликвидации их последствий.

Наряду с этим, подразделения специального назначения отработали навыки обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, выявления и нейтрализации условных террористов, освобождения заложников и оказания помощи пострадавшим.

По итогам мероприятия выработаны дополнительные меры по интеграции усилий в рамках укрепления антитеррористического потенциала страны.