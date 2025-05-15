Ануар Хатиев возглавил Комитет по делам религий в Минкультуры

Кадровые назначения
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С 2023 года он был заместителем председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Хатиев Ануар Нурманович назначен на должность председателя Комитета по делам религий ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1982 году в Алматы. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, университет им. Д.А. Кунаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. специалистом юридического отдела Государственного дочернего предприятия по земельным ресурсам и землеустройству по городу Астана,

2005-2007 гг. – помощник прокурора города Кокшетау по надзору за законностью в исправительных учреждениях.

С 2007 по 2008 гг. занимал различные должности в структуре отдела исковой работы Управления контроля и реагирования Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2014 гг. работал на различных должностях в структуре Агентства РК по защите конкуренции.

2015-2016 гг. – заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК

2016-2019 гг. – директор Департамента по развитию государственных услуг, директор Департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций РК

2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК

С 2023 г. по настоящее время заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК.

 

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