АО «Каспий нефть» о штрафе в 13 млрд тенге

5 августа 2024 года прокуратура Атырауской области выпустила релиз о том, что Национальный фонд пополнится на 13.6 млрд. тенге. Речь идёт о штрафе, который АО «Каспий нефть» выплатило за отсутствие лимитов накопления отходов

Фото: АО «Каспий нефть»

По данному релизу «Каспий нефть» комментирует следующее.

Компания осуществляет добычу нефти в Атырауской области в соответствии с законодательством Республики Казахстан на основании контракта на недропользование, утвержденных проектных документов и разрешений, выданных уполномоченными органами.

АО «Каспий нефть» входит в десятку недропользователей страны по объему добычи нефти и является 20-ым крупнейшим налогоплательщиком страны среди всех компаний по результатам 2022 года. За последние 10 лет в развитие производства было вложено 69 млрд тенге и выплачено 551 млрд тенге налоговых отчислений (что эквивалентно 1.6 млрд долларов США). Компания является вторым крупным налогоплательщиком среди недропользователей Республики Казахстан по показателю «уплаченные налоги на 1 тонну добытой нефти» (на первом месте компания ТШО, на третьем – Карачаганак Петролиум Оперейтинг). При этом 50% добытой нефти АО «Каспий нефть» поставляет на внутренний рынок.

В период 2016-2019 гг. компанией был реализован первый в Казахстане проект Smart Field Airankol, в рамках которого были оцифрованы практически все процессы добычи нефти, что позволяет контролировать добычу, выбросы и другие показатели и стадии производства в режиме онлайн. Данный проект был удостоен нескольких премий, в том числе за лучшее цифровое решение на конференции Digital Almaty. Так же проект был по достоинству оценен президентом РК и премьер-министрами стран ЕАЭС.

Компания обеспечивает рабочими местами более 270 казахстанцев – без привлечения иностранных работников. Все работники своевременно получают заработную плату, им обеспечивается социальный пакет на уровне крупнейших компаний Казахстана, а условия работы и проживания на месторождении можно назвать образцовыми. Для выполнения подрядных работ практически всегда привлекаются казахстанские компании, при закупке товаров предпочтение отдается также местным товаропроизводителям. Кроме того, компания постоянно оказывается социальную помощь региону, жителям Атырауской области.

АО «Каспий нефть» осуществляет деятельность в соответствии с требованиями законодательства Казахстана, в установленные сроки получает необходимые разрешения на воздействие на окружающею среду, выдаваемые уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и соблюдает лимиты на эмиссии, установленные в проектных документах и разрешениях на эмиссии.Как недропользователь, компания постоянно проверяется уполномоченными государственными органами.

Несмотря на наличие у АО «Каспий нефть» разрешительных документов на воздействие на окружающую среду и соблюдение лимитов на эмиссии, природоохранная прокуратура, без соответствующей проверки, не запросив у компании соответствующие документы и доказательства об отсутствии накопления отходов, внесла в Департамент экологии Атырауской области представление о привлечении АО «Каспий нефть» к административной ответственности за накопление отходов без разрешения. На основании представления природоохранной прокуратуры, опять же, без проведения проверки, сбора и анализа доказательств, Департаментом экологии Атырауской области АО «Каспий нефть» в марте 2024 года было привлечено к административной ответственности за накопление отходов без разрешения. Здесь следует отметить, Департамент экологии ранее проводил собственную проверку деятельности АО «Каспий нефть», в рамках которой посещал месторождение, и по ее результатам не выявил накопление отходов.

Протокол и постановление были оформлены по ч. 1 ст. 328 КоАП РК, а именно за «осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду». То есть, компания обвинялась в накоплении отходов без разрешения, при этом протокол был оформлен за осуществление эмиссий без разрешения.

В рамках судебного разбирательства НПП РК «Атамекен» и Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» давали свои заключения о незаконности привлечения к ответственности АО «Каспий нефти». Но суд лишь переквалифицировал нарушение с ч. 1 на ч. 6 ст. 328 КоАП – нарушение лимитов накопления отходов.

Ни уполномоченные органы, ни суд не изучили представленные компанией доказательства, свидетельствующие о том, что на территории месторождения отходы бурения не накапливаются. В процессе строительства скважин, образованные отходы бурения с технологических емкостей буровой установки сразу вывозятся с территории месторождения и передаются специализированной организации для утилизации и дальнейшего захоронения на специально отведенных для этого территориях, разрешенных уполномоченными органами. Эти данные подтверждаются накладными, буровой компанией и компанией, занимающейся вывозом и утилизацией отходов. Накопление 4 тыс. тонн отходов должно было бы осуществляться на специальной отведенной площадке площадью 50 на 46 метров, при высоте сбора отходов 2 метра. Такое накопление не осталось бы незамеченным ни контролирующими органами, ни третьими лицами на месторождении. Доказательства накопления отходов уполномоченными органами предоставлены суду не были. Материалы административного правонарушения и решения суда были основаны на отчетных данных о вывозе отходов, а не на факте накоплении отходов, которых не было.

Все работы по бурению скважин осуществлялись на месторождении согласно разрешениям, полученным в 2020-2021 г.г., в соответствии с действовавшим на момент их выдачи Экологическим кодексом 2007 г. При этом, в указанном кодексе нет понятия «лимиты накопления отходов», которые были введены Экологическим кодексом 2021 г. Эти разрешения продолжали действовать в соответствии с переходными положениями, а именно п. 8 ст. 418 Экологического кодекса 2021 г., которым прямо предусмотрено, что «разрешения на эмиссии в окружающую среду, нормативы эмиссий (далее - разрешения и документы), полученные до 1 июля 2021 года операторами, осуществляющими деятельность на объектах, отнесенных с 1 июля 2021 года к объектам I или II категории, действуют до истечения срока действия таких разрешений и документов либо до дня получения экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом».

Экологические разрешения выдаются уполномоченными органами, которым, соответственно, известно, сколько разрешений, полученных до 1 июля 2021 года, продолжают действовать без установленных лимитов на накопление отходов. Кроме того, все недропользователи представляют ежеквартальную отчетность по управлению отходами.

Таким образом, в нарушение требований КоАП, Предпринимательского и Экологического кодексов, без проведения проверки, без сбора доказательств, компания была привлечена к ответственности за накопление отходов в объеме более 4 тыс. тонн. Без факта накопления отходов, без лимитов на накопление отходов, не принимая во внимание доказательств субъекта бизнеса, на основании отчетных данных по объемам вывезенных отходов – штраф составил 13,6 млрд. тенге. Это те средства, которые не поступят в бюджет и, соответственно, социальную сферу области.

Нельзя не обратить внимание на влияние складывающейся практики государственных органов на инвестиционный климат. Инвесторам важна стабильность, законность и деловая репутациякомпании.

Позицию АО «Каспий нефть» о незаконности наложения штрафа поддержали НПП РК «Атамекен», Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», Ассоциация «PetroMining». Ассоциациями в Генеральную прокуратуру направлены соответствующие обращения. Кроме того, НПП РК «Атамекен» и АО «Каспий нефть» готовят обращение в аппарат Президента и Верховный суд.