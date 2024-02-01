Суд рассмотрел апелляцию осужденных вайнеров Туребаева и Шерниязова

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда

Фото: meirzhach_tv_official

Ранее приговором суда первой инстанции 10 подсудимых были признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы.

Вайнеров Туребаева и Шерниязова осудили за рекламу и продвижение финансовой пирамиды и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Подсудимые и их представители обжаловали приговор.

В ходе рассмотрения аппеляции судебная коллегия установила, что подсудимый К. открыл в 2019 году ТОО "Astex.kz". Компания занималась привлечением вкладчиков и их денег, при этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.

Вместо этого, поступившие деньги снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz". Таким образом потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.

В дальнейшем подсудимый К. решил привлечь в преступную деятельность имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний.

В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида – ТОО "Mudarabah Capital". Компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности проекта.

В состав учредителей ТОО "Mudarabah Capital" с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.

Также в деятельность компании были привлечены подсудимые Шерниязов и Туребаев, которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведению на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО.

В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере – свыше 1 млрд тенге.

– Судебная коллегия, изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, оснований для изменения или отмены приговора не установила. В связи с чем, постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, – заключили в суде. 

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