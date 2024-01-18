Дело о финпирамиде Mudarabah Capital: вайнеры Туребаев и Шерниязов подали апелляцию

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В алматинском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital с участием вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/patriot_patriot

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе горсуда. 

Напомним, ранее суд назначил им 5 лет колонии минимальной безопасности. За неделю до оглашения приговора с популярных вайнеров сняли часть обвинений – удалось доказать, что они не состояли в преступной группе и сами не создавали никакой пирамиды.

Суд над вайнерами начался 21 декабря 2022 года. 26 декабря 2022 года суд отпустил Мейржана Туребаева под домашний арест. 23 июня 2023 года его снова взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора.

Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозревались в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог. Саидбаев был объявлен в розыскОстальные фигуранты дела осуждены на сроки от 6 до 14 лет лишения свободы.

 

#суд #апелляция #Шерниязов #вайнеры #Туребаев #Mudarabah Capital

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