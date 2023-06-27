"Апокалипсисом" назвал депутат территорию темиртауской ГРЭС-1

Мажилис, Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам мажилисмена, там существует реальная опасность для жизни людей.

Фото: inkaraganda.kz

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил о высокой вероятности техногенной аварии на Темиртауской ГРЭС-1. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Саиров отметил, что на прошлой неделе депутаты ознакомились с состоянием объектов теплоснабжения города Темиртау.

«Ремонт ТЭЦ-2, которой владеет Лакшми Миттал (совладелец крупнейшей в мире металлургической компании "Arcelor Mittal" – прим. авт.), не соответствует графику. Договоры на ремонт турбогенераторов не заключены, другие ремонтные работы идут медленно», - констатировал мажилисмен.

Также, по его словам, заяленный в 2005 году ремонт ГРЭС-1 в Темиртау, так и не был произведен.

«На ГРЭС меры производственной безопасности вообще не применяются, группа депутатов при знакомстве с местом производства засвидетельствовала, что кислородные баллоны открыты в месте проведения сварочных работ. Меры пожарной безопасности вообще не применяются, мероприятия производственной защиты людей не проводятся. Если вы зайдете на территорию ГРЭС, вы почувствуете, что попали в зону «апокалипсиса». Снесенное здание, наклонный дымоход, грязное окружение, а владелец ГРЭС, объявленный в розыск, сам живет в Лондоне! (перевод с казахского языка – прим. авт.)» - возмутился депутат, отметив, что судя по всему такая безнаказанность владельца предприятия обусловлена высоким покровительством в Астане. 

Мажилисмен требует срочно взять на контроль вопросы теплоснабжения Темиртау, проверить условия безопасности на энергоснабжающих предпориятиях города.

«Там вероятна техногенная ситуация. Существует реальная опасность для жизни людей. Генеральная прокуратура, определяя степень законности приватизации Темиртауской ГРЭС-1, должна определить степень соблюдения законов страны», - заключил Саиров.

#мажилис #депутат #ТЭЦ #Темиртау #апокалипсис #ГРЭС

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