В ближайшие месяцы на устройствах Apple обновят голосовой помощник Siri, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания заключила сделку с Google по использованию ИИ-модели Gemini. На её базе планируется усовершенствовать Siri, а также внедрить нейросеть в другие функции своих продуктов.

Таким образом, Google получит доступ к более чем 2 миллиардам активных устройств Apple по всему миру. Финансовые условия контракта не раскрываются. Как сообщает Reuters, по итогам внутренней оценки Apple признала технологию Google наиболее эффективной для своих ИИ-решений.

Соглашение стало продолжением партнёрства двух корпораций.

Отметим, что поисковик Google уже используется по умолчанию в Safari. Как пишет CNN, сделка стала «крупной победой» Google в конкуренции за лидерство в сфере искусственного интеллекта среди IT-гигантов в Кремниевой долине.