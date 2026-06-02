Мощный тайфун обрушился на Японию

Из-за непогоды без света остались десятки тысяч домов

Сильный тропический шторм «Джангми» обрушился на юго-запад Японии, оставив без электричества десятки тысяч домов. Об этом сообщил телеканал ASN со ссылкой на источники.

«Более 30 тыс. домохозяйств в регионе Кагосима на юго-западе Японии и еще 17 тыс. на Окинаве остались без электричества во вторник утром», — говорится в публикации.

Главный представитель правительства Японии Минору Кихара сообщил, что в результате тайфуна «Джангми» на Окинаве пострадали девять человек. Кроме того, отмечается, что две крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways и Japan Airlines отменили в общей сложности около 600 рейсов, запланированных на период с понедельника по среду.

Также японские автопроизводители Toyota и Suzuki временно приостановят работу 18 заводов в стране из-за приближения тайфуна Чанми.

«Корпорация Toyota Motor объявила (2 июня) о приостановке работы 13 своих заводов в стране, за исключением завода в Мияте компании Toyota Motor Kyushu, утром (3 июня) в связи с последствиями тайфуна (Джангми). Компания сообщила, что решение о возобновлении работы будет принято во второй половине дня (3 июня) после наблюдения за ситуацией», — говорится в публикации газеты Nikkei.

Suzuki приостановит работу всех пяти заводов в префектуре Сидзуока в первой половине дня 3 июня. На этих предприятиях выпускаются автомобили, мотоциклы и литые комплектующие. Subaru объявила о частичной остановке производственных линий на заводе в префектуре Гумма. Влияние на производство оценивается как минимальное.