Футболку легендарного футболиста Пеле выставили на аукционе в Лондоне

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Футболка, в которой легендарный Пеле играл в финале чемпионата мира за сборную Бразилии в 1958 году, будет представлена публике перед продажей на аукционе в Нью-Йорке, сообщил аукционный дом Sotheby's во вторник.

Пеле, которому тогда было 17 лет, забил два из пяти голов «Селесао» в ворота хозяев турнира, сборной Швеции в матче, выигранном бразильцами со счетом 5-2, после того как в полуфинале южноамериканская команда победила сборную Франции с таким же счетом.

Футболка Пеле с номером 10 будет представлена в новой штаб-квартире Sotheby's, здании Breuer на Манхэттене, во время чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, начиная с 1 июля. Сам аукцион запланирован на 16 июля, за три дня до финального матча чемпионата мира.

Оцениваемая более чем в шесть миллионов долларов, эта футболка может стать одной из самых дорогих в истории футбола, после рекордной продажи футболки, которую Марадона носил 22 июня 1986 года в Мехико во время легендарного четвертьфинала против Англии. Она была продана за 9,3 миллиона долларов. Аргентина выиграла 2-1 благодаря двум легендарным голам игрока, включая один забитый рукой, но засчитанный судьей.

В заявлении Sotheby's отмечается, что футболка, которую носил Пеле в финале 1958 года, была подарена игроком товарищу по команде и другу Диде. Она хранилась десятилетиями в семье последнего и в итоге была выставлена на аукцион в 2004 году за неуказанную сумму.