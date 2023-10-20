Апрель нечаянно нагрянул

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны осень преподнесла очаровательный сюрприз – вторичное цветение первоцветов.

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Синие и фиолетовые прострелы, или сон-трава, желтые леонтицы и гусиный лук, белые ветреницы… Подснежники, которыми на Казахстанском Алтае любуются в апреле, в этом году распустились еще и осенью. Цветение, может, не такое красочное, менее пышное, но настроение дарит сам факт «кусочка» весны на закате года. Природа словно исполняет хит «В озябший мир придет весна».

Как рассказали в Алтайском ботаническом саду, вторичное цветение – абсолютно рядовое явление. Чуть ли не каждый год в сентябре-октябре распускаются цветы на шиповнике и яблонях, набирают цвет одуванчики, цикорий, пастушья сумка… А вот первоцветы на октябрьских полянах – аномалия. Такая картина встречается очень редко и только при условии суммы определенных погодных факторов. Спящие цветы могут проснуться, если после сентябрьской непогоды с заморозками резко наступает потепление. Плюс когда влажный и холодный первый месяц осени приходит на смену очень засушливому лету. Возвращение солнечной погоды вводит флору в заблуждение.

Еще одной причиной может быть сбой в реакциях фотосинтеза. Под влиянием тех же капризов погоды растения, которые должны положительно реагировать только на увеличение светового дня, вдруг дают реакцию на сам факт изменения продолжительности освещения. Как с юмором заметили ботаники, флора слышит звон, да не знает, где он.

По словам специалистов, вторичное цветение, конечно, не идет ни в какое сравнение с весенним буйством. Октябрьские подснежники более мелкие, редкие, слабые, будто заблудившиеся. И от этого кажутся еще более трогательными и очаровательными.

Нынешняя осень на Казахстанском Алтае вообще невероятно красочная. После дождливого зябкого первого месяца осени в октябре рощи и сопки, словно по команде, оделись в багрец и золото. Для любителей фотоохоты настала райская пора пейзажей в пышных пушкинских тонах. Летали паутинки, гудели музыкантики, светились березняки и осинники. Благодатный период, как обычно, продлился недолго, примерно неделю. Тем не менее он в буквальном смысле украсил повседневность. Недаром бабье лето сравнивают с улыбкой – прощальной, но обещающей новую встречу.

К слову, флора Восточного Казахстана насчитывает около 250 видов первоцве­тов. Часть из них, в том числе прострелы на пушистых ножках, занесена в Красную книгу Казахстана. Срывать или выкапывать их запрещено. Зато можно сколько угодно любоваться.

#ВКО #природа #Алтай #цветы #осень #подснежники #фауна

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