Апрельские тезисы Касым-Жомарта Токаева как ключ к разрешению фундаментальных вызовов

Политика,Мнения
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Политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов оценил выступление лидера страны на апрельской юбилейной сессии АНК

Фото: Акорда

В Казахстане и России уже с неделю обсуждают выступление Касым-Жомарта Токаева на апрельской юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана, пишет ng.ru 

Ниже приводим публикацию издания. 

Речь лидера страны — абсолютно программная, в которой выкристаллизовалось токаевское видение не только принципов государственной политики крупнейшей в Центральной Азии страны, но и разрешения стержневых геополитических вызовов в мире. И главный кристалл здесь — идея единства. «В нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение», — сказал на заседании ассамблеи президент, добавив: «Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри».

За такими отточенными фразами многое стоит. Если окинуть взглядом последние шесть лет, как Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан, то чётко прослеживается динамика реформ — сначала политических, затем экономических и вот теперь — мировоззренческих. Перед нами реальное государственное строительство — последовательное и грамотное, главным камертоном для которого является идея Справедливого Казахстана.

Аллегория со строительством более чем уместна, поскольку для казахов самое дорогое сокровище — это отчий дом. Казахи говорят: «Отанды сүю — от басынан басталады» («Любовь к Родине у семейного очага зарождается»). Заслуга Токаева в том, что священное понятие дома (личного) он отождествил с домом-Родиной и убедил в этом людей. Поэтому, кстати, общереспубликанскую президентскую инициативу «Чистый Казахстан» необходимо рассматривать не как чисто экологическую акцию, а как именно мировоззренческую. И «Чистый Казахстан», на мой взгляд, — это стремление привить казахстанской молодёжи чувство единения, спаянности себя со страной, и тогда уж точно не станешь, как дипломатично высказался Токаев, «чернить репутацию Казахстана».

Идея единства — это первый мировоззренческий столп страны со столь пёстрым полиэтническим составом. Страны, где граждане говорят на нескольких языках. Страны, где законодательно закреплён статус казахского языка как государственного, а русского — как официального языка общения.

И в этом плане Касым-Жомарт Токаев в своих «апрельских тезисах» высказался чётко и определённо: «Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений».

Интересно проследить, как Токаев убеждал соотечественников понять эту простую истину. Именно убеждал, а не пытался закрепить бюрократическими директивами. Так, в 2022 году на встрече с общественностью Алматинской области глава государства предостерёг распоясавшихся местами «языковых патрульных»: «Недопустимо использовать казахский язык для политических игр! Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков».

В 2024 году на встрече с жителями Костаная Токаев уже высказался на прямоту в присущей ему афористичной форме: «Как удобно, так и надо говорить!»

В начале 2025 года президент, давая на казахском языке интервью газете «Ана тiлi» (с каз. — «Родной язык»), ещё раз подчеркнул: «Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку».

И вот теперь совершенно определённо, без возможности отыскать досужими провокаторами некую двусмысленность: «Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им разговаривать». Главное, чтобы тебя понимали. Ведь очевидно, что двуязычие в государстве — не такое уж редкое и вовсе не уникальное явление (в той же Европе это сплошь и рядом, и там уж точно это не повод для межэтнических конфликтов).

Второй мировоззренческий столп Казахстана, констатирует Токаев, направлен на внешний контур — это добрососедство. Лидер страны сказал: «Казахи с большим уважением относятся к своим соседям. Соседи всегда были рядом, с ними делили и радости, и беды. В пословице «Көрші ақысы — тәңір ақысы» («Принимая соседа, возвращаешь долг Богу») отражены и наша вера, и наши традиции. Это завет, оставленный нам нашими предками, качество, переданное нам от наших матерей».

А ещё казахи говорят — добрый сосед ближе дальнего родственника. В этом плане Токаев крупными мазками обозначил принципы, которых нужно придерживаться для динамичного развития страны. Лидер Казахстана именовал Россию «основным стратегическим партнёром и надёжным союзником», Китай — мирным государством, имеющим глубокие корни с Казахстаном, киргизский, узбекский и туркменский народы назвал родными братьями.

По логике Касым-Жомарта Токаева, добрососедство во внешней политике и межнациональное единство во внутренней являются фундаментом дома-Родины, поскольку внешние силы, направленные на дестабилизацию в целом Центральной Азии, бьют именно по этим основам, считая априори их слабыми местами. Президент Казахстана, прекрасно разбираясь в геополитическом противостоянии, делает всё возможное и невозможное, чтобы укрепить, зацементировать опоры. Чтобы молодое поколение казахстанцев, которым скоро брать бразды правления, относилось к понятиям добрососедства и межэтнического согласия как к константе. Как к постоянной силе тока, если хотите. Не влезай — убьёт!

Третья опора — историческая память народа. Ещё чуть раньше, до заседания ассамблеи, Касым-Жомарт Токаев высказал мысль, которую раньше старались не транслировать в Евразии. Выступая на Курултае, президент заявил: «Хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, тёмные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать, иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития».

Советское время, безусловно, — наша общая историческая память. А память, что у общества, что у отдельного человека — это способность, анализируя события, всё же идти вперёд, а не бесконечно рефлексировать, оставаясь неподвижным в своём развитии.

Год 80-летия Великой Победы — стопроцентный побудительный мотив сделать ревизию исторической памяти всем народам-потомкам победителей фашизма и понять, что только вместе, только в единстве мы непобедимы. И Токаев об этом прямо говорит, напоминая новому поколению об уроках истории: «И по сей день Великая Победа — это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права».

Но президент-дипломат идёт дальше, убеждая лидеров государств и их народы, что «лучшим инструментом предотвращения конфликтов и войн являются прямые контакты и дружественные связи между людьми разных стран и культур». Токаев с высоты своего политического опыта прогнозирует: «Чтобы не скатиться в пучину хаоса, мировому сообществу наций придётся искать точки соприкосновения, идти на сложные решения и компромиссы».

Очевидно, что Астана предлагает себя, свои компетенции, свой миротворческий потенциал и, наконец, свою философию для широкого международного взаимодействия, чтобы разрешить сегодняшние фундаментальные вызовы.

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