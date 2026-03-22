Конституция — стратегический выбор общества

Мнения
17
Дмитрий Останькович, заместитель председателя АНК

Особое значение в данном процессе приобретает деятельность Халық Кеңесі 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятие новой Конституции стало важным этапом в развитии Казахстана. Широкая поддержка со стороны граждан свидетельствует о высоком уровне общественного консенсуса и готовности к дальнейшим преобразованиям.

Обновлённый Основной закон отражает современные запросы общества, укрепляет правовые основы государства и задаёт устойчивый вектор развития, ориентированный на благополучие граждан.

Особое значение в этом процессе приобретает деятельность Халық Кеңесі как площадки общественного диалога и консолидации мнений. Этот институт способствует вовлечению граждан в обсуждение ключевых государственных решений и формированию инициатив, направленных на развитие страны.

Работа Халық Кеңесі усиливает связь между обществом и государственными органами, создавая дополнительные механизмы обратной связи и общественного контроля. Это повышает прозрачность принимаемых решений и укрепляет доверие граждан к проводимым реформам.

Важным аспектом является и укрепление принципов справедливости, верховенства закона и равенства всех перед законом. Это служит фундаментом для формирования правового государства и защиты прав и свобод каждого гражданина.

В долгосрочной перспективе это решение будет способствовать укреплению институциональной стабильности, повышению эффективности государственного управления и устойчивому социально-экономическому развитию страны. 

#АНК #конституция #референдум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]