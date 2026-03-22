Мы фактически находимся в точке перехода – политолог об итогах референдума по новой Конституции

Мнения
Жанар Тулиндинова
Руководитель отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК

Предстоящие парламентские выборы и формирование Курултая станут первым серьезным тестом новой модели

Фото: Акорда

Референдум по новой Конституции недавно состоялся. И сегодня уже можно говорить не только о его результатах, но и о более широком политическом и общественном эффекте.

Если смотреть на этот процесс в динамике последних месяцев, то становится очевидно: речь шла не просто о голосовании за текст Основного Закона. Это была масштабная попытка выстроить диалог между государством и обществом о будущем страны - о том, какой логикой будет развиваться Казахстан в ближайшие десятилетия.

Пожалуй, ключевая особенность этой кампании - это формат. Акцент на прямой коммуникации, живых встречах, обсуждениях в регионах, университетах, на предприятиях позволил перевести разговор из абстрактно-юридической плоскости в практическую. Люди обсуждали не статьи Конституции как таковые, а вполне конкретные вопросы - справедливость, возможности, роль государства, собственное место в этой системе.

С этой точки зрения референдум стал не только инструментом принятия решений, но и важным этапом политической социализации. Обсуждение проекта Конституции действительно вышло за пределы экспертных кругов и стало частью широкой общественной повестки.

Отдельно стоит отметить роль Общенациональной коалиции, которая фактически выступила инфраструктурой этого диалога. Масштаб проделанной работы - десятки тысяч встреч, миллионы участников - позволил обеспечить плотное присутствие темы референдума в общественном пространстве. При этом важно, что коммуникация была не универсальной, а адаптированной под разные аудитории - от молодежи до трудовых коллективов. Это, на мой взгляд, и стало одним из факторов, повлиявших на уровень вовлеченности и итоговую явку.

При этом нельзя не отметить и другой важный аспект - работу с информационной средой. В условиях высокой плотности информационных потоков и распространения дезинформации оперативные разъяснения и экспертные комментарии стали неотъемлемой частью кампании. По сути, мы увидели формирование более зрелой модели политической коммуникации, где работа с рисками и искажениями является обязательным элементом.

Однако референдум - это всегда только начало. Теперь ключевой вопрос смещается в практическую плоскость: как именно заработает новая институциональная архитектура. Введение Курултая, формирование обновленной системы исполнительной власти, запуск новых механизмов общественного участия - все это требует не только нормативного закрепления, но и качественной институциональной настройки.

Особенно важным будет то, насколько новые институты смогут наполниться реальным содержанием. В политических системах именно практика - а не формальные конструкции - определяет их эффективность и устойчивость.

В этом смысле предстоящие парламентские выборы и формирование Курултая станут первым серьезным тестом новой модели.

Еще один важный момент - это ожидания общества. Социологические данные показывают достаточно высокий уровень доверия и позитивных ожиданий. Но это одновременно и ресурс, и вызов. Высокие ожидания формируют высокий уровень требований к государственным институтам, к качеству управления и к реальным изменениям в жизни граждан.

Поэтому сегодня мы фактически находимся в точке перехода - от этапа обсуждения и принятия решений к этапу реализации.
И именно этот этап во многом определит, станет ли новая Конституция действительно работающим инструментом модернизации или останется рамочной конструкцией.

Но уже сейчас можно констатировать: сам процесс подготовки и проведения референдума стал важным шагом в развитии политической культуры и общественного диалога в Казахстане.



