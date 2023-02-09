Аренда жилья продолжает дешеветь для казахстанцев

Цены на рынке аренды жилья в Казахстане продолжают снижаться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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Сообщается, что за год (январь 2023 года к январю 2022-го) цены квартир вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья – на 14%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 34,3%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау – на 28,2%, Актобе – на 25,4%, Петропавловске – на 20,9%. Лидерами роста цен на вторичном рынке стали Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья – Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).

За месяц (январь 2023 года к декабрю 2022-го) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир – на 0,3%.

Продолжается тенденция снижения арендной платы: в январе по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%, поделились свежими цифрами в бюро.

"Бюро национальной статистики ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Астане, Алматы, Шымкенту. Информация по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками.

По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одно-, двух-, трехкомнатным квартирам", – пояснили в ведомстве.