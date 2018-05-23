Арестован известный бизнесмен Еркын Амирханов – КНБ

Общество
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Фото: Expert.ru
Комитетом национальной безопасности РК начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления АО "Эксимбанк Казахстан", известного бизнесмена Еркына Амирханова, несколько лет подряд входившего в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"Комитетом национальной безопасности РК начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя по закупочной деятельности АО "Центрказэнергомонтаж" Амирханова Е. А., который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса "Коммерческий подкуп", – сообщили в пресс-службе КНБ.

Отмечено, что 5 мая Амирханов был задержан, а 6 мая судом № 2 Есильского района города Астаны в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" на два месяца.

"Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашаются", – добавили в КНБ.

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