Арестован известный бизнесмен Еркын Амирханов – КНБ

Комитетом национальной безопасности РК начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления АО "Эксимбанк Казахстан", известного бизнесмена Еркына Амирханова, несколько лет подряд входившего в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана, передает Kazpravda.kz
.
"Комитетом национальной безопасности РК начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя по закупочной деятельности АО "Центрказэнергомонтаж" Амирханова Е. А., который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса "Коммерческий подкуп", – сообщили в пресс-службе КНБ.
Отмечено, что 5 мая Амирханов был задержан, а 6 мая судом № 2 Есильского района города Астаны в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" на два месяца.
"Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашаются", – добавили в КНБ.