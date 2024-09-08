Аргентина просит прокурора МУС выдать ордер на арест Мадуро

Запрос правительства Аргентины будет передана в канцелярию прокурора МУС 9 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выдать ордера на арест Николаса Мадуро и "других лидеров режима" в Венесуэле. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в МИД Аргентины.

Озабоченность Буэнос-Айреса вызывает "ухудшение ситуации" в Венесуэле с 28 июля, а также совершение там новых актов, которые, по мнению аргентинской стороны, могут быть расценены как "преступления против человечности".

Записка правительства Аргентины будет 9 сентября передана в канцелярию прокурора Хана для изучения возможности его последующего обращения в Палату предварительного производства.

В МИД Аргентины считают, что доказательств, собранных в ходе расследования канцелярии прокурора МУС, и событий после президентских выборов 28 июля "достаточно для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест".

Между тем вечером 6 сентября силы безопасности Венесуэлы окружили территорию охранявшегося Бразилией посольства Аргентины в Каракасе, где с марта укрываются шесть оппозиционеров, сообщил политик Педро Урручурту Носелли в соцсети X.

Дипмиссия находится под защитой Бразилии после того, как Мадуро выслал аргентинский дипперсонал.

Ранее, 2 сентября, судья в Венесуэле, в компетенцию которого входят дела о терроризме, выдал ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, писало агентство dpa.

Гонсалес - дипломат в отставке, - который в последний момент заменил в бюллетене лидера оппозиции Мачадо, скрывался с момента, когда стало известно о спорных результатах выборов, указывает агентство AFP.