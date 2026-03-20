Утренний свет мягко ложится на купола старинной мечети. Над селом Шаян – тихим административным цент­ром Байдибекского района – медленно поднимается солнце, и его лучи будто заново «прочерчивают» силуэты древнего архитектурного ансамбля. С первого взгляда кажется, что время здесь остановилось: красноватая кладка жженого кирпича, арочные галереи, десятки куполов. Но стоит подойти ближе, становится ясно – этот памятник не просто пережил эпохи. Он вновь обретает жизнь.

Речь идет об историко-архитектурном комплексе Аппак-ишана – одном из уникальных духовных центров XIX века на юге Казахстана. В прошлом году здесь завершен очередной этап научно-реставрационных работ, направленных на сохранение памятника и его архитектурного облика.

Работы проводились на всех ключевых зданиях комплекса – мечети, медресе и дарсхане. Главная задача – укрепить конструкции и вернуть постройкам их исторические строительные характеристики. Реставраторы восстановили лицевую поверх­ность кладки малых куполов, заменив разрушенные облицовочные кирпичи. Была проведена реставрация кладки боковых поверхностей восьмигранных барабанов, а также расшивка швов кирпичной кладки с применением цементно-известкового раствора, приготовленного прямо на строительной площадке.

С куполов аккуратно удалили растительность и солевые налеты, которые постепенно разрушали кирпич. Поверхности панджар в проемах барабанов обработали масляными и спиртовыми лаками, чтобы защитить их от воздействия влаги и времени. Работы велись на временных деревянных лесах – точно так же, как и столетия назад, когда мастера поднимались к вершинам куполов.

Реставрация коснулась и внут­реннего пространства мечети.

– В интерьере была проведена отбивка поврежденных участков штукатурки стен, плафонов, арок и парусов, после чего восстановлены отдельные фрагменты, – рассказал генеральный директор РГП «Казреставрация» Олжас Шарязданов. – Затем выполнена известковая окраска внутренних поверхностей по штукатурке.

Дверные и оконные заполнения очистили и покрыли защитными лаками. Работы внутри здания проводились на инвентарных трубчатых лесах, поскольку высота помещений достигает шести мет­ров. Особое внимание уделили айвану – арочной галерее мечети. Здесь реставраторы восстановили кирпичную кладку фасадов, плафонов и парусов, заменив разрушенные элементы и расчистив поверхность от высолов.

Все растворы для кладки готовились непосредственно на месте – это позволило максимально приблизить технологию к традиционной.

...История комплекса Аппак-ишана начинается в первой половине XIX века. В то время население казахских степей постепенно переходило к оседлому образу жизни, и потребность в духовных центрах становилась все более ощутимой.

Сначала на холме стояла небольшая саманная мечеть. Но с ростом поселения было принято решение возвести большой храм. Инициатором строительства стал человек по имени Сеидахмед, а мастера были приглашены из Бухары.

Кирпич для будущей мечети обжигали неподалеку, на берегу ручья, в специально устроенных печах. Известь заготавливали в Майбулаке, а древесину для строительства добывали в священной роще – после трехдневной молитвы и жертвоприношения.

Основателем духовного цент­ра считается Касым-ишан, который прибыл сюда из Бухары. Завершить строительство ему не удалось – перед смертью он попросил своих восьмерых сыновей продолжить дело. Старший из них, Аппак-ишан, довел строительство до конца, и именно его имя дало название комплексу.

Центральное сооружение ансамбля – мечеть с 32 куполами. Высота ее главного купола достигает 18 м.

В основе архитектурной композиции лежит арочно-купольная система. Типовые ячейки, перекрывающие квадрат площадью три на три метра, образуют единый ритм пространства. Цент­ральная часть выделена более высоким куполом на барабане, а вокруг располагается система меньших куполов.

Когда-то рядом возвышался минарет, но до наших дней он не сохранился.

Интерьер мечети украшали гипсовые тяги, полихромная лепнина и настенные орнаменты. До сих пор здесь можно увидеть фрагменты декоративной росписи и панно, выполненных в технике «кырма».

К мечети примыкает мед­ресе – одноэтажное здание П-образной формы из жженого кирпича. Оно состоит из

32 помещений: четырех учебных комнат и 25 худжр – небольших комнат для проживания учеников.

Каждая комната устроена по типовой схеме: у входа небольшой тамбур, рядом камин и место для умывания. В стенах – ниши для хранения вещей. Над потолками находилось чердачное пространство, где держали запасы и одежду.

Ученики проводили здесь весь день, изучая религиозную науку и молясь, а ночевали в небольших комнатах на втором уровне.

В северной части комплекса расположена дарсхана – небольшое здание, где читали Коран и проводили религиозные беседы. Архитектуру места духовных бесед легко узнать по высокому куполу на цилиндрическом барабане. Главный фасад украшен стрельчатой нишей и небольшими угловыми башенками. На стенах до сих пор сохранились фрагменты декоративной росписи.

Судьба комплекса в XX веке оказалась непростой. После Октябрьской революции мечеть еще некоторое время действовала, но в 1928 году ее закрыли. Здания использовали под различные учреждения – здесь размещались райком, райисполком, спортивно-техническая школа, склады и даже жилье.

Частая смена хозяев привела к серьезным разрушениям. Правое крыло медресе превратилось в руины, а минарет был утрачен. Попытка реконструкции в 1970-е годы оказалась неудачной и лишь ускорила разрушение. Лишь в 1982 году комплекс был включен в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под государственную охрану.

Настоящее возрождение началось уже в годы независимости. В 2000 году были проведены первые серьезные работы по сохранению объекта. К восстановлению комп­лекса активно подключились сами жители Шаяна. Они собирали экспонаты для будущего музея, помогали ремонтировать здания методом асара – традиционного коллективного труда.

Государственная программа «Культурное наследие» дала памятнику вторую жизнь. Сейчас здесь действует архитектурно-художественный музей, рассказываю­щий о быте и традициях местного населения прошлых веков.

Сегодня комплекс Аппак-ишана вновь стал духовным центром региона. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников и туристов. Мечеть входит в популярный туристический маршрут Байдибекского района вместе с такими святынями, как мавзолеи Домалак-ана и Байдибек-ата.

...Когда смотришь на десятки куполов, поднимающихся над селом Шаян, понимаешь: история этого места продолжается. Теперь благодаря реставраторам, исследователям и самим жителям у нее есть будущее.