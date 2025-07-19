Архивные службы РК подвели итоги первого полугодия

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В 2025 году архивные фонды составили 74 тысячи дел. В нынешнем году объем Национального архивного фонда увеличен на 300 тысяч единиц хранения и составил 27,9 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: МКИ РК

На IV заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность цифровизации архивных документов, создания Национального цифрового архива и обеспечения свободного доступа к документам, содержащимся в нем, как для отечественных, так и для зарубежных разработчиков нейросетей.

На сегодняшний день в ускоренном порядке оцифрировано 2 624 404 единицы хранения, из которых более 123 тысяч — в этом году.

Сохранение исторических документов и их передача будущим поколениям — одна из важнейших и ответственных задач государства.

Для обеспечения надлежащего хранения документов особое значение имеют их квалифицированное обслуживание, консервация и реставрация на основе специализированных процессов. Специалистами этого направления восстановлены 150 тысяч листов, относящихся к 10 тысячам единиц хранения.

Кроме того, с каждым годом наблюдается рост интереса пользователей к архивным данным. В 2024 году архивы страны предоставили по запросу физических и юридических лиц свыше 2,2 миллиона единиц хранения. А в текущем году уже поступило более 600 тысяч запросов.

#архив #фонд #МКИ #данные

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