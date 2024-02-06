Арман Шаккалиев продолжит работу в качестве министра торговли

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства

«Указом главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Родился в 1977 году в Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом в ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по Астане и Акмолинской области.

Работал на руководящих позициях в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий, Агентстве по государственным материальным резервам, Министерстве государственных доходов, директором РГП «Казахстанский институт метрологии».

Был зампредседателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК, директором департамента политики управления государственными активами Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

Занимал должность гендиректора РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

В 2018 году назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК; в 2020-2022 гг. являлся членом коллегии ЕЭК от РК, министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

С октября 2022 года — первый заместитель министра торговли и интеграции РК.

2 сентября 2023 ггода назначен министром торговли и интеграции РК.