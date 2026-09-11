Токаев поблагодарил экс-секретаря Совета безопасности

Гизат Нурдаулетов занимал пост секретаря Совбеза с сентября 2023 года

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Глава государства выразил благодарность Гизату Нурдаулетову за плодотворную и добросовестную службу на благо страны. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Гизат Дауренбекович направлял все свои профессиональные знания и опыт на защиту интересов государства и укрепление его стабильности.

Президент также подчеркнул его значительный вклад в продвижение государственной политики и успешную реализацию масштабных реформ.