"Арселор Миттал Темиртау" обогащается на смертях казахстанцев – мажилисмены

Мажилис
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности руководство компании.

Фото: inbusiness.kz

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов выступили с совместным заявлением касательно аварии на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

По их мнению, произошедшее является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного
сокращения производственного персонала.

«В своих запросах депутаты от партии «AMANAT» требовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджмент компании
– иностранных подданных, которые принимают решения об экономии денег, из-за которых гибнут наши сограждане. Несмотря на неоднократные предупреждения, господин Миттал - глава транснациональной компании - даже не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей наших сограждан. Мы обращаемся к Правительству: час расплаты наступил – нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться!» – говорится в заявлении.

Народные избранники обратились к генеральному прокурору с требованием привлечь к ответственности руководство АО «Арселор Миттал Темиртау».

«Наши люди для Миттала - просто расходный материал, ни тени сожаления с его стороны. Такой инвестор нам не нужен!» – считает депутат Снежанна Имашева.

В свою очередь мажилисмен, член фракции «AMANAT» Никита Шаталов заявил, что Лакшми Миттал не сделал выводы после всех трагедий, которые произошли за последние годы, а менеджменту компании не важно, что гибнут казахстанцы и что их здоровье находится под постоянной угрозой.

«Мы потеряли десятилетия развития технологий добычи и обогащения угля, выплавки стали, так еще на этих объектах мы теряем наших людей. Выход из ситуации очевиден – государство должно выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все
соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индиец ни вложил ничего. Я не вижу причин, почему мы должны это терпеть. «Арселор» в самом прямом смысле обогащается на смертях наших соотечественников», – сказал депутат.

Напомним, ранее мажилисмен Ерлан Саиров заявлял, что Лакшми Миттал получил народное достояние за бесценок, а сама компания «Арселор Миттал Темиртау» задолжала более 700 млн тенге казахстанским поставщикам товаров и услуг.

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