Артист «Қазақконцерта» отличился на олимпиаде талантов в США

Фото: пресс-служба МКИ РК

Артист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Ербол Тажибаев принял участие в международной олимпиаде талантов WorldStars в Лос-Анджелесе и завоевал гран-при в трех номинациях, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечает Минкультуры, это значимое мероприятие объединило ведущих вокалистов со всего мира, предоставляя уникальную возможность для талантливых исполнителей продемонстрировать свои музыкальные достижения и получить признание мирового уровня.

Ербол Тажибаев учился в Карагандинском колледже искусств имени Таттимбета по специальности «Классический вокал» и в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

Он известен своим уникальным голосом, глубоким музыкальным пониманием и блестящими выступлениями на многих престижных республиканских конкурсах и проектах, в том числе Qazaqstan дауысы, Topjargan и «Бес жұлдыз».