Артист театра «Астана Опера» отличился на международной арт-олимпиаде

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент

Артист балета театра «Астана Опера» Куат Карибаев стал лауреатом I степени в номинации «хореография» на арт-олимпиаде «Одиссея-Arts», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры РК

Как сообщили в ведомстве,  в арт-олимпиаде участвовали фольклорные семейные коллективы и аутентичные исполнители разных возрастов. Они представили по одному номеру длительностью не более 5 минут, в номинации «театральное искусство» не более 10 минут.

- Организатор арт-олимпиады увидел мое выступление в балете «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева на сцене Кремлевского дворца и предложил принять участие. Я подготовил конкурсный номер – па-де-де из балета «Корсар» Адана. Очень приятно, когда твой труд оценивают на международном уровне – подобное признание вдохновляет каждого артиста, — рассказал Куат Карибаев.

Напомним, многожанровая арт-олимпиада «Одиссея-Arts» была организована в рамках международного открытого форума «Интеграция образования, культуры и искусства как фактор развития полиэтнического общества» в целях объединения исполнителей различных видов искусств и представителей разных культур и национальностей.

 

#Минкультуры #театр #балет #Астана Опера #арт-олимпиада

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