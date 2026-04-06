Артисты Датского Королевского театра выступили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое место в программе заняли номера, раскрывающие эстетику школы Бурнонвиля

Фото: пресс-служба МКИ

В Астане состоялся гала-концерт Датского Королевского театра – одного из старейших и наиболее авторитетных театров мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ   

На сцене Astana Ballet столичной публике была представлена программа из 10 номеров, объединивших классическое наследие и современную хореографию.

Особое место в программе заняли номера, раскрывающие эстетику школы Бурнонвиля. Легкость, виртуозность и сценическую культуру датского балета зрители увидели в постановках «Танец жокеев» и «Кермесса в Брюгге». Именно эти номера стали одними из ключевых акцентов вечера и позволили в полной мере почувствовать своеобразие художественной традиции, с которой неразрывно связан Датский Королевский театр.

Особую выразительность гала-концерту придало участие специальной гостьи вечера – Селены Муньос, одной из ярких представительниц современного фламенко в Европе. Ее выступление добавило программе эмоциональную энергию, сценическую динамику и стало важным художественным акцентом вечера.

 

#Дания #театр #Астана Балет

