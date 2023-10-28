Асхат Тагыберген перенесет операцию в Германию

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"Роль Асхата в коллективе очень большая, даже если он не играет. В прошлый раз Сергей Малый тоже получил травму, но поддержал ребят в матчах против Дании и Финляндии. Мы всегда стараемся, чтобы те ребята, которые много сделали и делают для сборной, ездили с командой и поддерживали нас внутри коллектива", – сказал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

С 5 по 10 ноября состоится ознакомительно-просмотровый сбор национальной команды на "Астана Арене". Не приедут футболисты из зарубежных клубов, "Тобола" и "Ордабасы" (4 ноября сыграют в финале Кубка РК), "Астаны" (9 ноября - матч Лиги конференций с "Балкани"), сообщает Спорт Шредингера.

"В пятидневном сборе мы хотим "пощупать" их в тренировочном процессе, познакомиться лично и тем самым показать, что эти футболисты находятся у нас на виду. Понимаем, что в определенный момент они могут попасть в национальную сборную и быть конкурентоспособными", – отметил Адиев.