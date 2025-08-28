Фото: Н. Байбулин

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в торжественной церемонии открытия финала турнира «Senat Open» – Открытого кубка Палаты Парламента РК по шахматам, сообщает Kazpravda.kz

Приветствуя участников финального этапа турнира, представляющих все регионы страны, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по поручению Главы государства в республике в последние годы уделяется особое внимание развитию шахмат, созданию условий для обучения игре на профессиональном и любительских уровнях.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет важное значение популяризации шахмат. В рамках обозначенных Главой государства задач проводится системная работа. Разработан и принят комплексный План развития шахмат до 2027 года. Сегодняшний турнир, организованный Сенатом совместно с Федерацией шахмат, также является важным шагом в этом направлении. Республиканский турнир «Senat Open» проводится во второй раз и с каждым годом интерес к играм заметно растет. Считаем, что такие проекты играют особое значение для развития интеллектуального потенциала граждан и формированию навыков, необходимых, в том числе в сфере государственного управления», – подчеркнул спикер Сената в своем выступлении.

Первый этап турнира включал проведение 20 отборочных туров, которые с 21 февраля по 27 мая проходили во всех областях Казахстана. Второй этап – это 5 полуфиналов по регионам: 25 июня в Туркестане (Юг), 29 июня - в Семее (Центр), 4 июля – в Кокшетау (Север), 23 июля – в Уральске (Запад) и 9 августа - в Талдыкоргане (Восток). В финал прошли 215 участников.

Вместе с тем, по мнению Президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова, турнир стал хорошей возможностью, как для повышения профессионального мастерства шахматистов, так и для обмена опытом и укрепления профессиональных связей участников.

«Наш турнир на слуху, он стабильно развивается и растет. И это заслуга команды Сената и Федерации шахмат, которые с большой ответственностью работают над его организацией. А также всех без исключения участников из областей. Для меня этот турнир имеет особое значение. У него есть свой стиль, душа и, самое главное, – понятная социальная миссия. Он стал местом для укрепления профессиональных связей и личной дружбы. Он стал платформой, где живут такие близкие нашему народу ценности, как упорство, честная борьба, стремление к лидерству и уважение к старшим», – сказал Тимур Турлов.

В рамках популяризации этой игры, как было отмечено, в этом году в школьную программу был также внедрен предмет «Основы шахмат», который охватывает более 60 тысяч учеников и способствует формированию новой культуры, аналитических навыков и всестороннему развитию в целом, добавили в пресс-службе.