Ашимбаев принял участие в церемонии открытия благотворительного забега «Run for Autism»

Сенат
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Сегодня в Астане состоялся благотворительный забег «Run for Autism», объединивший сторонников идеи построения инклюзивного общества, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

В этом году в мероприятии приняли участие свыше трех тысяч человек.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев, традиционно принимающий участие в мероприятии, выступил на церемонии его открытия. Он подчеркнул, что данный забег становится важной общественной инициативой, направленной на популяризацию здорового образа жизни и поддержку детей с инвалидностью.

«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет пристальное внимание вопросам развития инклюзии. На заседании Национального курултая Глава государства поручил разработать новый закон, который поможет всесторонне поддержать детей, которым нужна особая забота. Эта инициатива уже в работе. Сенаторы активно работают в этом направлении вместе с представителями общественных организаций и экспертами обсуждают, каким должен быть этот закон, чтобы он действительно помогал людям», - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената выразил благодарность организаторам забега, которые уже более десяти лет реализуют программы по развитию инклюзивного образования. Благодаря этой работе сотни детей с аутизмом получили возможность учиться в школах и детских садах вместе со своими сверстниками.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #благотворительный забег

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