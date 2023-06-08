Ашимбаев провел переговоры с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Международное сотрудничество, Политика, Сенат
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Председатель Сената выразил заинтересованность в развитии тесных связей с Риксдагом Швеции.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Глава Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении председатель палаты поблагодарил Маргарету Седерфельт за приезд в Казахстан по приглашению Сената и за участие в Международном форуме Астана, подчеркнув важную роль Парламентской Ассамблеи в решении ключевых задач безопасности и сотрудничества на глобальном уровне.

Маулен Ашимбаев также выразил заинтересованность в развитии тесных связей с Риксдагом Швеции.

«В обеих палатах Парламента Казахстана действуют группы дружбы со Швецией. Приветствуем создание Ассоциации дружбы с Парламентами Центральной Азии в шведском Парламенте. Считаем, что нам следует активизировать потенциал этих групп и укреплять многостороннее сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского союза», – сказал спикер Сената.

Вместе с тем, председатель палаты подчеркнул, что Швеция является ключевым экономическим партнером Казахстана в Северной Европе и озвучил предложения по расширению сотрудничества в сфере науки и образования, а также добывающей промышленности, здравоохранении, информационно-коммуникационных технологиях, устойчивом развитии и энергетике.

Маулен Ашимбаев выразил признательность Маргарете Седерфельт за участие миссии ПА ОБСЕ в наблюдении за парламентскими выборами, прошедшими в Казахстане, а также ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства.

В свою очередь, председатель ПА ОБСЕ положительно оценила динамику политических преобразований, осуществляемых в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева и выразила готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, собеседники обсудили основные вопросы повестки Международного форума Астана, включая изменение климата, продовольственный кризис и энергетическую безопасность.

 

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