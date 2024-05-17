Ашимбаев: Реализация ЦУР – это задача не только госорганов

По мнению главы Сената, необходимо активное участие в этом процессе всех значимых социальных и стейкхолдеров, включая бизнес-сообщество

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Парламентской комиссии, посвященное вопросам участия бизнеса в достижении Целей устойчивого развития, сообщает Kazpravda.kz.

Как он отметил, в целом реализация Целей устойчивого развития – это задача не только государственных органов. Необходимо активное участие в этом процессе всех значимых социальных и стейкхолдеров, включая бизнес-сообщество.

По его словам, сегодня в мире вовлечение компании и предприятий в эту повестку происходит через внедрение ESG-принципов в бизнес-среде. Поэтому ESG-принципы, оценивающие экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности предприятий, являются неотъемлемой частью глобальной повестки устойчивого развития.

"Следует отметить, что это в интересах и самих бизнес-структур. Исследования, проведенные McKinsey, показывают, что соблюдение этих принципов может привести к значительному увеличению операционной прибыли компаний. В Казахстане же пока отсутствует единое понимание этих подходов, возможностей и перспектив их внедрения на уровне предприятий. Результаты проведенных опросов показывают, что Казахстан находится на этапе формирования ESG-повестки. Обследование Бюро национальной статистики выявило, что 88% опрошенных компаний не знакомы с критериями ESG. Кроме того, по данным PwC, только треть из 50 компаний-лидеров в интеграции принципов ESG отражают в своих отчетах Цели устойчивого развития, что подчеркивает необходимость дальнейшего развития этих подходов в Казахстане", - сказал Ашимбаев.

Также серьезную обеспокоенность, по его мнению, вызывает очень низкая экологическая ответственность компаний, работающих в стране.

"В результате недобросовестной деятельности отдельных предприятий мы видим негативные экологические последствия. Например, продолжительный пожар на месторождении в Мангистауской области привел к выбросу 127 тысяч тонн метана. Прорыв на одном из хвостохранилищ Казцинка в 2023 году привел к увеличению концентрации нитратов в местной реке в 140 раз. Здесь, конечно, возникают вопросы, насколько эффективно реализуются нормы налогового и экологического законодательства, призванные не допускать сокращение негативного воздействия на экологию со стороны промышленных предприятий", - продолжил глава Сената.

Кроме того, подчеркнул он, важными являются Социальные принципы ESG, придающие первостепенное значение вопросам защиты прав человека, обеспечения равных карьерных возможностей, а также обеспечению гендерного равенства. Все эти аспекты также коррелируются с Целями устойчивого развития.

"Согласно исследованию PwC, в данном направлении 80% компаний подчеркивают важность обеспечения равных карьерных возможностей и недопущения дискриминации на уровне заявлений в своих отчетах. Однако только 16% компаний по факту раскрывают практическую работу по обеспечению равных карьерных возможностей. Другими словами, все еще сохраняется декларативность в соблюдении бизнесом социальных принципов. При этом в Казахстане доля оплаты труда в ВВП составляет всего около 30%. В странах ОЭСР этот индикатор достигает 60% и выше, а в целом в международной практике считается, что он должен быть не менее 50%", - заметил председатель палаты.

Кроме того, проблема гендерного разрыва в оплате труда также остается актуальной в стране: мужчины в среднем зарабатывают на 26,5% больше женщин, а в некоторых регионах этот разрыв достигает почти двукратного размера.

"В целом вопросы управления устойчивым развитием на уровне компаний оставляют желать лучшего. Половина компаний-лидеров в интеграции принципов ESG не имеют ответственных за эту сферу. Игнорирование данных подходов влечет за собой многочисленные риски для экономики, репутации и финансовой стабильности предприятий и страны в целом. Глобальный тренд на усиление стандартов в области устойчивого развития обуславливает необходимость адаптации казахстанского бизнеса к новым требованиям", - заключил Маулен Ашимбаев.

Он выразил надежду, что для улучшения ситуации будут выработаны конкретные предложения, которые будут способствовать формированию благоприятной среды для внедрения ESG-принципов в бизнес-практику казахстанских компаний и, тем самым будут способствовать достижению Целей устойчивого развития.