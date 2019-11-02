Аскар Мамин провел переговоры с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкенте для участия в 18-ом заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел двустороннюю встречу с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
"Подписанное нашими главами государств Совместное заявление РК-КНР в ходе состоявшегося первого государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре текущего года утвердило всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами", – сказал Аскар Мамин.
Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 8 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26% и составил $9,2 млрд.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, индустриального, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействия в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА, а также использования и охраны трансграничных рек.