Экономика ЦА достигла $543 млрд: Казахстан формирует больше половины

Экономика Центральной Азии превысила отметку в полтриллиона долларов, при этом на Казахстан приходится более половины совокупного ВВП региона. Одновременно страна занимает ведущие позиции в Центральной Азии по объему экспорта и накопленных иностранных инвестиций, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По данным The Times of Central Asia, совокупный ВВП Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана оценивается в $543 млрд. Из этой суммы $306 млрд приходится на Казахстан.

Для сравнения, экономика Узбекистана составляет $147 млрд, Туркменистана - $50 млрд, Кыргызстана - $23 млрд, Таджикистана - $18 млрд.

Казахстан обеспечивает две трети экспорта региона

Еще заметнее доля Казахстана во внешней торговле. Общий объем экспорта стран Центральной Азии составляет $139 млрд, причем $92 млрд, или 66%, приходится на Казахстан.

Узбекистан обеспечивает 23% регионального экспорта - $32 млрд, Туркменистан - 5%, или $7 млрд, Кыргызстан - 4%, или $6 млрд, а Таджикистан - около 1%, или $1,6 млрд. Для Казахстана и Таджикистана в обзоре использованы данные за 2024 год.

Таким образом, Казахстан остается главным экспортным центром Центральной Азии, обеспечивая около двух третей общего показателя пяти стран.

Почти 70% иностранных инвестиций приходится на Казахстан

Существенна роль страны и в привлечении международного капитала. Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии оценивается в $220,5 млрд.

На Казахстан приходится $151,3 млрд, или 68,6% от общего объема. Далее следуют Туркменистан - $44,6 млрд, Узбекистан - $16,7 млрд, Кыргызстан и Таджикистан - по $4 млрд.

При этом Казахстан формирует столь значительную часть региональной экономики при относительно небольшой доле населения. Из 83,6 млн жителей Центральной Азии в стране проживают около 21 млн человек, или 25%. Для сравнения, на Узбекистан приходится 44% населения региона - около 37 млн человек.

Финансовые показатели также выделяют Казахстан среди соседей. Объем резервов страны оценивается в $129,3 млрд, тогда как государственный и гарантированный государством внешний долг составляет $34 млрд. Таким образом, резервы превышают его в 3,8 раза - это самый высокий показатель среди стран региона, по которым представлены сопоставимые данные.

Государственный долг Казахстана составляет 24,6% ВВП. Доля денежных переводов из-за рубежа оценивается всего в 0,1% ВВП, а зависимость от иностранной помощи - в 0,03% валового национального дохода.

В результате Казахстан при четверти населения Центральной Азии обеспечивает более половины ее экономики, две трети экспорта и почти 69% накопленных прямых иностранных инвестиций. Эти показатели определяют вес страны в регионе, экономика которого уже превысила отметку в полтриллиона долларов.