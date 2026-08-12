Центры поддержки и сопровождения бизнеса откроют в пяти регионах Казахстана

Фото: пресс-служба МНЭ РК

Концепцию создания центров поддержки и сопровождения бизнеса (ЦПСБ) презентовали в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Пилотный проект будет реализован на базе региональных филиалов Фонда «Даму», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

Как отметил председатель Правления фонда «Даму» Фархат Сарсекеев, сегодня предпринимателям доступны различные инструменты государственной поддержки. В то же время, когда у бизнеса возникают затруднения, зачастую он не знает куда обратиться, так как решение его вопроса может входить в компетенцию разных государственных органов и организаций.

Назрела необходимость выработать единый механизм комплексного сопровождения бизнеса – от выявления проблемы до ее урегулирования.

«При создании центров поддержки было проанализировано свыше 2,4 тыс. обращений МСБ из реестра проблемных вопросов НПП «Атамекен». Из них более 600 поступили из регионов, где планируется запустить пилотный проект. Основная масса обращений бизнеса касалась доступа к финансированию, реструктуризации задолженности, получения мер государственной поддержки, по налогам, сбыту продукции, консультаций по развитию предпринимательских компетенций. Также существенная доля запросов касалась сектора АПК. Именно на этих направлениях будет сконцентрирована работа ЦПСБ. При этом ключевым показателем эффективности центров станет не количество проведенных консультаций, а доля урегулированных вопросов предпринимателей», - подчеркнул Фархат Сарсекеев.

Что особенно удобно для предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации и не знающего, куда обратиться за решением своего вопроса, работа центров будет построена по принципу «одного окна», где на базе филиалов фонда «Даму» можно получить консультации по всем волнующим вопросам.

В рамках пилотного проекта ЦПСБ будут организованы в пяти регионах – Астане, Алматы, Шымкенте, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях. По его результатам, который продлится с сентября по декабрь, будет проведена оценка эффективности нового механизма и принято решение о масштабировании проекта на все регионы страны.

По итогам презентации принято решение создать рабочую группу с участием представителей заинтересованных государственных и правоохранительных органов, финансовых регуляторов и Фонда «Даму» для проработки механизмов запуска и работы центров.