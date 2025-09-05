Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Туркестанской области выявлено 86 семей, незаконно получавших адресную социальную помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Установлено, что при подаче заявлений на получение адресной социальной помощи эти семьи указывали один и тот же адрес проживания. Так, выявили фиктивные заключения по 56 заявлениям, по которым незаконно выплачено 9,7 млн тенге.

Также установлены такие факты, когда 22 семьи скрыли наличие собственного имущества (автотранспорт, земельные участи и т. д.) а также 13 семей скрыли свои доходы.

По данным фактам прокурорами в акимат внесено представление об устранении нарушений законности для принятия соответствующих мер и возврата более 36 млн тенге.

На сегодня акиматом в рамках рассмотрения акта реагирования принимаются меры по устранению нарушений.