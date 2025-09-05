АСП на 36 млн тенге незаконно начислили в Туркестанской области

Закон и Порядок
88
Венера Баталова
корреспондент

Адресную социальную помощь получали 86 семей, которые скрыли свои доходы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Туркестанской области выявлено 86 семей, незаконно получавших адресную социальную помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Установлено, что при подаче заявлений на получение адресной социальной помощи эти семьи указывали один и тот же адрес проживания. Так, выявили фиктивные заключения по 56 заявлениям, по которым незаконно выплачено 9,7 млн тенге.

Также установлены такие факты, когда 22 семьи скрыли наличие собственного имущества (автотранспорт, земельные участи и т. д.) а также 13 семей скрыли свои доходы.

По данным фактам прокурорами в акимат внесено представление об устранении нарушений законности для принятия соответствующих мер и возврата более 36 млн тенге.

На сегодня акиматом в рамках рассмотрения акта реагирования принимаются меры по устранению нарушений.

#нарушения #прокуратура #АСП

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Сначала примерьте на себя
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Креативные идеи рождаются в школах
Распоряжение Главы государства
Путь к сближению и взаимному доверию
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Возводить мосты дружбы
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
35 школ Атырауской области остались без директоров
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

В Узбекистане заключенные смогут сократить себе срок с помо…
Астанчанка попалась на миллионных махинациях с оформлением …
Синтетические наркотики сбывали через Telegram-магазин в об…
Экс-банкира Жомарта Ертаева освободили по амнистии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]