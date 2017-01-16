Астана - Абу-Даби: единство и прогресс

Эмираты год от года все больше напоминают восточную сказку. Абу-Даби, Дубай, Шарджа или Фуджейра – кто не слышал об этих цветущих регионах?! В белоснежной пустыне, с высоты птичьего полета напоминающей снежную степь Сарыарки, расцветают рукотворные оазисы, возносятся к небу ультрасовременные города и мраморные дворцы.Но что главное – здесь прекрасно понимают иллюзорность благополучия, которое базируется на сырьевых доходах. Руководством страны пару лет назад принята Национальная стратегия до 2021 года, призванная превратить ОАЭ в одно из самых инновацион­ных государств мира.Находясь в глобальном рейтинге на десятом месте по запасам нефти и на четвертом по запасам газа, Эмираты делают ставку на экономику знаний и превращение страны в центр торговли и логистики, финансовых услуг и туризма. И конечно, этот опыт интересен Казахстану. В частности, Международный финансовый центр «Астана» использует наработки Дубая. Да и в остальных сферах наши стратегические задачи пересекаются, взаимно дополняя друг друга. Диапазон взаимодействия довольно широк: от сотрудничества в сельском хозяйстве до перспектив в космической и урановой промышленности.Казахстан и ОАЭ испытывают друг к другу подчеркнутый интерес. Об этом говорят и состояв­шиеся переговоры Нурсултана Назарбаева с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, обсудили актуальные аспекты международной повестки дня. Особый акцент, судя по документам, подписанным по итогам встречи, был сделан на облегчении визового режима и создании условий для более плодотворной работы.В частности, одобрены изменения в межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан – владельцев дипломатических паспортов и меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран о соз­дании совместной комиссии по консульским вопросам.Другой важный документ – межправительственное соглашение о взаимной безвозмездной передаче земельных участков в Астане и Абу-Даби для использования их посольствами двух стран.Подписан и ряд других меморандумов: о сотрудничестве в области туризма; о международных автотранспортных перевозках пассажиров и грузов; о взаимопонимании между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Генеральным агентством по делам ислама и вакуфов ОАЭ.Естественно, не остался без внимания вопрос, который объе­диняет обе наши страны, – это проведение выставок «ЭКСПО». Казахстан на три года раньше открывает мировую площадку инноваций. «Астана ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО Дубай-2020» для обмена опытом и сотрудничества подписали соответствующий меморандум.Еще один меморандум заключен между акиматом Мангистаус­кой области и компанией DP World FZE.В этот же день Президент провел переговоры с капитанами эмиратского бизнеса. Процесс обсуждения конкретных инициатив начался со встречи с исполнительным директором компании Calatrava Grace Corporation Майклом Калатравой.В ходе беседы были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества компании с нашей страной. Главе государства презентовали проекты, планируемые в Астане, – это «Крытый Водно-зеленый бульвар» и «Астана Спорт Сити». Компания выступит не только главным архитектором, но и одним из инвесторов.Так, например, крытый Водно-зеленый бульвар обещает в будущем стать основным коммуникационным узлом города. Только под паркинг будет отведено более 120 тыс. кв. м на 6,1 тыс. машино-мест.«Астана Спорт Сити», в свою очередь, позволит создать спортивный хаб, объединяющий стадион «Астана-Арена», многофунк­циональный ледовый дворец «Барыс Арена», ледовый дворец «Алау» и велотрек «Сарыарка».Заметим, что Calatrava Grace Corporation – один из крупнейших инвесторов в мире. Портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 млн кв. м.Не менее важным для Казахстана видится сотрудничество в других сферах. На встрече с ведущими эмиратскими компаниями Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. С момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций дос­тиг порядка 2 млрд долларов. В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тес­ные связи с государственной инвестиционной компанией «Мубадала».Глава государства особо кос­нулся реализации двустороннего инвестиционного проекта «Абу-Даби плаза» в Астане общей стои­мостью 1,6 млрд долларов. Речь зашла и о такой важной для двух наших стран теме, как диверсификация экономики. Нурсултан Назарбаев рассказал о том, какие комплексные льготы предусмот­рены в стране для развития бизнеса и какие условия создаются для привлечения инвестиций.Президент также подробно остановился на ключевых системных мероприятиях и институцио­нальных реформах, проводимых в республике.– За годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил 265 миллиардов долларов. В рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» Казахстан занимает 35-е место. На сегодня граждане 56 государств могут свободно въезжать в Казахстан без оформления визы. В их числе и Объединенные Арабские Эмираты, – уточнил Нурсултан Назарбаев.Глава государства пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что наша страна готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.– Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество – на 8 лет. В целях поддержки зарубежных компаний на протяжении 19 лет действует Совет иностранных инвесторов, – проинформировал Президент.Кроме того, отмечалось, что в нашей стране функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.– Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.Другой важный аспект, призванный обеспечить привлечение инвестиций, – масштабная кампания по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов. Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Президент призвал эмиратские компании к участию в приватизации.Отдельно разговор зашел о деятельности Международного финансового центра «Астана» и предстоящем проведении международной выставки «ЭКСПО-2017», которая имеет общую тематику с проходящим в Абу-Даби Всемирным саммитом.– В нынешнем году в нашей столице пройдет международная выставка «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». В ней планируют принять участие свыше 110 стран, 18 международных организаций, а также ведущие мировые компании в области возобновляемых источников энергии. Эмираты первыми среди арабских государств официально подтвердили свое участие, – напомнил Глава государства.В ходе форума представители эмиратского бизнеса были по-деловому лаконичны. Но практически каждый нашел и слова и время, чтобы выразить желание более тесно сотрудничать с нашей страной. Это совершенно разные сферы взаимодействия – финансы, логистика, сельское хозяйство.Подводя итоги встречи, Президент особо отметил, что в отношениях между Казахстаном и ОАЭ решены многие важные вопросы, в том числе транспортный. Несмотря на то что расстояние между нашими странами небольшое, в этом вопросе были определенные сложности. Поэтому Казахстан искал пути решения проблемы.Прежде всего, если говорить о континентальной замкнутости нашей страны, налажены хорошие отношения с Китайской Народной Республикой. Открыты железнодорожные и автомобильные переходы, терминал в порту Ляньюньган. Далее вместе с партнерами была построена дорога через Казахстан, Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас.– Считаю, что это нас сблизило, – подчеркнул Глава государства.Нурсултан Абишевич отметил, что у Казахстана с Ираном всегда были нормальные отношения, даже в годы санкций. И сегодня это сотрудничество открывает кратчайший путь до Персидского залива.Говоря о перспективах взаимодействия, Президент напомнил, что в мае в Казахстане ожидается бизнес-форум с участием эмиратской стороны. Планируется более подробно показать возможности регионов в контексте двустороннего сотрудничества.– Мы думаем, что крупнейшим направлением может стать нефтехимия, – выразил мнение Нурсултан Назарбаев.Особый вопрос – сельское хозяйство. Как отметил Глава государства, спрос на продовольствие будет расти, очень скоро население Земли достигнет 10 млрд человек. Казахстан в этом контексте может занять свою уникальную нишу, занимаясь производством органической продукции. Работа в этом направлении уже идет. В 2016 году в ОАЭ впервые экспортировано более 7 тыс. живых овец из Южно-Казахстанской и Карагандинской областей.Кроме того, в прошлом году Казахстан произвел 23 млн тонн продовольственной пшеницы. Из них более 10 млн – экспортный ресурс нашей страны. Как подчеркнул Президент, в рамках Организации исламского сотрудничества было предложено создать продовольственный фонд для исламских стран в Казахстане.– Это очень большой участок работы, – сказал Глава государства.Ну и, безусловно, чтобы развивались бизнес и торговля, важно обеспечить спокойствие по периметрам границ.– Конечно, мы обсуждали проблемы, которые есть в мире, – сказал Нурсултан Абишевич. – Терроризм, несогласованность в отношениях крупных держав, санкции. В решении этих вопросов Казахстан принимает активное участие.Президент в связи с этим напомнил, что Казахстан готов предоставить площадку для проведения межсирийских переговоров в Астане. Глава государства также рассказал о переговорах, которые он проводил с руководством Ирана и Саудовской Аравии.– Нельзя допустить раздела исламского мира на две части. Единство, научный прогресс – вот наш путь, – отметил Нурсултан Назарбаев.По словам Главы государства, важно подать пример другим братским странам, как надо общаться, как надо дружить, помогать друг другу, вместе развивать бизнес.О продолжении визита читайте в следующем номере «КП»