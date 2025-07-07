Фото: t.me/madenietaqparat

Балет «Carmina Burana» — размышление о человеческой природе, страданиях и терзаниях души, неразрывной связи человека с высшими силами. На балетной сцене сталкиваются материальное и духовное, созидательное и разрушительное. Всё это ради того, чтобы рассказать о вечном движении колеса Фортуны, о пламени жизни и реинкарнации души.



Мистическая и завораживающая постановка «Carmina Burana», написанная композитором-экспрессионистом Карлом Орфом, стала основой для философского и эмоционального балета. Это одно из самых ошеломляющих музыкальных произведений века, наполненное невероятной энергетикой. В современной культуре оно занимает особое место между академической классикой и массовым искусством.



В спектакле артисты переключаются с классической хореографии на танец более свободной пластикой и элементами contemporary. В создании нового хореографического произведения приняли участие талантливые деятели искусства.



Премьера балета «Carmina Burana» стала настоящим сценическим откровением. Впервые хор, оркестр и балет объединились в едином художественном пространстве, чтобы создать масштабную и проникновенную постановку, где каждый элемент работает на раскрытие глубинного смысла вечного произведения.