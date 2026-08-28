Казахстанские театры открывают новый сезон премьерами и гастролями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские театры входят в новый сезон с премьерами, международными проектами и обновлением сценической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По итогам сезона 2025-2026 годов театры страны показали 16 тысяч постановок, представили 410 премьер и собрали более 2,8 млн зрителей.

Театр «Астана Балет» открывает XIV сезон 28 и 29 августа гастрольными показами Корейского национального балета. Зрителям представят балет «Корсар» на музыку Адольфа Адана. Международная программа театра продолжится выступлениями во Вьетнаме, Франции и Австрии, где артисты представят казахстанское хореографическое искусство и современный репертуар театра.

«Астана Опера» 4 и 5 сентября откроет XIV театральный сезон оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Обращение к произведению имеет особое значение в год 120-летия композиторов. В новом сезоне театр также готовит премьеры балета «Чарли и Ирэн», национального балета «Томирис» и музыкального спектакля для детей «Арман». Запланированы гастроли балетной труппы в Италии и выступления в регионах Казахстана.

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая откроет 93-й сезон премьерой национального балета «Ақбала», созданного по мотивам трилогии Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот». Постановка впервые переносит легендарное произведение казахской литературы на балетную сцену. В рамках открытия сезона театр также представит Open-Air гала-концерт «Мұра», который объединит оперу, балет, симфоническую музыку, хор, джаз, этно и современные музыкальные направления.

В новом сезоне особое внимание сохраняется к детской аудитории. В январе-июне 2026 года театры показали 3948 спектаклей для детей, которые посетили 559 885 юных зрителей. Это направление развивают театры для детей и юношества, театры кукол и молодежные театры.

Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова в 2026 году отмечает 80-летие. Юбилейный год театр встречает международным признанием: спектакль «Ұлпан» завоевал Гран-при Международного театрального фестиваля «ART-ORDO» в Бишкеке и получил награды еще в трех номинациях.

В целом за первое полугодие 2026 года казахстанские театры провели 407 гастрольных выездов, из них 394 – внутри страны и 13 – за рубежом. Среди значимых проектов – гастроли Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Сингапуре и гастроли театра имени Габита Мусрепова в Турции.

Казахстанские театры также получили ряд международных наград. Вокальная группа «El Voice» театра «Астана Опера» завоевала Гран-при международного конкурс-фестиваля «Солдатский конверт», а скрипач театра Багдат Абильханов стал лауреатом I премии международного конкурса GRAND ART EXPRESS-CHINA в Даляне.

Параллельно продолжается обновление театральной инфраструктуры. В Алматы идет реконструкция Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова. Работы направлены на сохранение исторического облика здания, модернизацию инженерных систем и создание современных условий для зрителей и творческого коллектива.

На завершающем этапе находится обновление Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац. Строительная готовность объекта составляет 98%. В историческом здании и новой пристройке завершен основной комплекс работ, смонтированы инженерные системы, сценическое оборудование и благоустроена прилегающая территория. Обновленное здание планирует принять зрителей 7 ноября – в день рождения театра.