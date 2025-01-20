«Астана» и «Актобе» попали в список лучших футбольных клубов мира

По версии международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS)

Фото: facebook.com/FCAstanaOfficial

Лучшим клубом мира признан мадридский «Реал». Тройку замкнули немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».

«Астана» заняла 323-ю строчку, набрав 75 баллов. «Актобе» расположился на 690-м месте (41,25 очков).

Стоит отметить, что в прошлом сезоне столичный футбольный клуб вышел в основную стадию Лиги конференций УЕФА.

В свою очередь пятикратный чемпион Казахстана в первом отборочном раунде ЛК проиграл боснийскому «Сараево» и не смог продолжить выступление в еврокубках.