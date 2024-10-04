«Астана» победила на общем этапе еврокубков

25 октября «Астана» на выезде встретится с эстонским ТНС

Фото ©ФК «Астана»

ФК «Астана» сыграл с сербским клубом «ТСЦ Бачка-Топола» в первом матче на общем этапе Лиги Конференций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Астана»: Чондрич, Казуколовас, Марочкин, Аманович, Бартолец, Эбонг, Грипши, Вороговский, Томасов, Чинеду, Камара;

«ТСЦ Бачка-Топола»: Илич, Стеванович, Джорджевич, Петрович, Радин, Йованович, Станич, Джаковац, Чиркович, Пантович, Баняц.

Первый тайм прошел с переменным преимуществом, обе команды создали ряд опасных моментов, у хозяев ударом головой отличился Кипрас Казуколовас, а в составе гостей Милош Пантович и Ифет Джаковац попали в перекладину ворот Йосипа Чондрича.

На старте второй половины Александр Чиркович оформил третью перекладину сербов, обе стороны имели моменты изменить счет, сделать это не удалось — 1:0.

25 октября «Астана» на выезде встретится с эстонским ТНС.

«Астана» (Астана, Казахстан) — «ТСЦ Бачка-Топола» (Бачка-Топола, Сербия) 1:0 (1:0)

Голы: Казуколовас 15 (1:0),.