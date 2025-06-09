Футбольная команда сегодня находится на пятой строчке в рейтинге Премьер лиги страны

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В состав сборной страны вошли полузащитник «Окжетпес» Даурен Жумат и нападающий Алияр Мухамед. Оба спортсмена были лично отобраны главным тренером сборной Али Алиевым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Футбольная команда сегодня находится на пятой строчке в рейтинге Премьер лиги страны. Так что «Окжетпес» не перестает радовать своих болельщиков. По словам спортсменов, для команды создаются все условия. Так, в прошлом году отремонтировано футбольное поле, в этом году начали ремонт дорожек. Несмотря на небольшой бюджет, «Окжетпес» полностью оправдал доверие акмолинцев.

Добавим, что в этом сезоне Даурен Жумат принял участие в 11 матчах Премьер-лиги Казахстана и забил семь голов. В списке бомбардиров он занимает второе место после Дастана Сатпаева.

Алияр Мухамед выйдет на поле уже в стартовых минутах сегодняшнего матча против сборной Северной Македонии.

Отметим, что матч Казахстан — Северная Македония состоится сегодня в 19:00 в городе Астане. Пожелаем победы нашим футболистам!