Ему было 28 лет

Фото: Marc Atkins / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Трагический инцидент произошел рано утром в четверг на трассе в провинции Самора на западе Испании, вместе с игроком английского клуба погиб и его брат, сообщает спортивное издание Marca.

По словам очевидцев, автомобиль футболиста вылетел с дороги и загорелся.

Наибольшую известность португальскому нападающему принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Диогу Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.