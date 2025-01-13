Астана примет международный турнир с участием мировых звезд легкой атлетики

Это масштабное событие откроет серию World Athletics Indoor Tour Gold 2025, охватывающую девять городов мира

Фото: пресс-служба НОК РК

25 января в столице состоится международный турнир по легкой атлетике Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Это масштабное событие откроет серию World Athletics Indoor Tour Gold 2025, охватывающую девять городов мира. Финальный этап серии состоится 28 февраля в Мадриде.

В рамках турнира выступят звезды мировой легкой атлетики, включая олимпийских чемпионов, победителей и призеров ЧМ.

На старт в Астане выйдут олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный победитель этапов «Бриллиантовой лиги» Андре Де Грасс (Канада), серебряный призер Олимпийских игр в Париже, дебютант международных стартов в закрытых помещениях Кишейн Томпсон (Ямайка), обладатель «бронзы» ОИ Алекс Хэйдок-Уилсон (Великобритания), лидер мирового рейтинга Корнелиус Тувей (Кения), чемпион мира Маркиз Денди (США), финалистка Олимпиады Тиа Клэйтон, обладательница золота юниорского ЧМ Тина Клэйтон (Ямайка), олимпийская чемпионка Наташа Моррисон (Ямайка), двукратный призер ЧМ Сада Уильямс (Барбадос) и другие.

Соревнования пройдут в Легкоатлетическом комплексе Qazaqstan.