Астанчан приглашают обсудить проект генплана Астаны до 2035 года

Проект размещен на официальном интернет-ресурсе и на интернет-портале «Открытые НПА»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений опубликовало проект «О Генеральном плане города Астаны до 2035» на портале Открытые НПА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Проект «О Генеральном плане города Астаны до 2035 года» размещен на официальном интернет-ресурсе и на интернет-портале «Открытые НПА».

Жителей столицы приглашают принять участие в обсуждении документа.

Проект доступен по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14813992.