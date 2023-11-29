Астанчан приглашают обсудить проект генплана Астаны до 2035 года
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Проект размещен на официальном интернет-ресурсе и на интернет-портале «Открытые НПА»
Столичное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений опубликовало проект «О Генеральном плане города Астаны до 2035» на портале Открытые НПА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Проект «О Генеральном плане города Астаны до 2035 года» размещен на официальном интернет-ресурсе и на интернет-портале «Открытые НПА».
Жителей столицы приглашают принять участие в обсуждении документа.
Проект доступен по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14813992.