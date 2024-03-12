Астанчанина осудили за незаконный обмен криптовалюты

На финансовых махинациях мужчина заработал почти 350 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации прокуратуры Астаны, гражданина приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как выяснили правоохранители, мужчина осуществлял деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные. В течение 6 месяцев он извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн тенге.

— По иску прокурора с осужденного взыскали в пользу государства сумму незаконно полученного дохода в размере 342,8 млн тенге, — сообщили в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.