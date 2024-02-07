Астанчанину приходили штрафы за нарушения, которые он не совершал

Он обратился в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Мужчина утверждал, что указанный автомобиль Аudi он давно сдал на авторазбор. Как оказалось, автомобиль такой же марки и цвета, с абсолютно идентичными номерами передвигается по городу.

Сотрудниками полка патрульной полиции по проспекту Абылай хана был остановлен автомобиль-двойник. Выяснилось, что автовладелец установил подложные номера на автомобиль, который завез на территорию РК из России. С его слов, государственные номерные знаки он приобрел на популярном автомобильном интернет-портале.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками.

Решением суда арестован на одни сутки и лишен права управления сроком на один год.



