Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

В столице 35-летняя жительница стала жертвой телефонного мошенника, лишившись жилья и крупной суммы денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленник позвонил женщине, представился сотрудником банка и сообщил, что ее залоговую квартиру якобы пытаются отобрать мошенники. Под предлогом срочной необходимости защитить имущество он убедил женщину продлить срок договора и продать квартиру.

Поверив словам «банковского специалиста», потерпевшая совершила сделку. Позже тот же человек снова вышел на связь и, сославшись на необходимость закрытия ипотеки, потребовал перевести деньги. Получив средства, он перестал поднимать трубку. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 11 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 21-летнего иностранца, который дал признательные показания. Установлено, что он причастен и к другому эпизоду мошенничества, где сумма ущерба составила около 60 млн тенге.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не доверять неизвестным лицам и не передавать им информацию о своих финансах. В случае подозрительных звонков необходимо немедленно обращаться в полицию по номеру 102.

#обман #мошенники #квартира

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