Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Она находится на расстоянии 146 световых лет от Земли

© NASA/ JPL-Caltech/ Keith Miller (Caltech/ IPAC)

Команда астрономов из Австралии, Великобритании, Дании и США открыла потенциально обитаемую планету HD137010b, которая находится на расстоянии 146 световых лет от Земли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование, планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, а по оценкам ученых, HD137010b лишь на 6% больше Земли.

Исследователи, чьи слова приводит газета, подчеркнули, что планета с вероятностью в 50% находится в зоне обитаемости своей звезды и совершает вокруг нее оборот за 355 дней.

Эта звезда холоднее и тусклее Солнца, поэтому температура на планете может опускаться до -70 градусов, отметило издание.

По мнению одного из авторов исследовательской работы доктора Челси Хуанг, планета в будущем может стать наиболее приоритетным объектом для наблюдения.

