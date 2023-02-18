Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля

Возмущение магнитосферы Земли достигнет пика в субботу и продлится почти сутки.

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Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают о том, что нашу планету накроет магнитная буря, 18 февраля. Возникла она из-за вспышки на Солнце, передает Кazpravda.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

По прогнозам астрономов, буря не будет мощной.

Возмущение магнитосферы должно начаться уже сегодня поздно вечером, а ранним субботним утром оно достигнет уровня магнитной бури класса G1 — это считается слабой бурей. Уже к полудню она пойдет на спад, а далее и вовсе закончится. Вторая половина выходного дня пройдет под знаком относительного спокойствия.

По расчетам экспертов, вероятность магнитной бури 18 февраля составляет 40 %, а сильного магнитного шторма — 20 %.

Кстати, приятным бонусом таких геомагнитных событий считается вероятность увидеть северное сияние.

Согласно долгосрочному прогнозу, до конца февраля вспышек на Солнце больше не ожидается.