Асу Алмабаев прокомментировал поражение в историческом бою UFC

Фото: UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев прокомментировал свое поражение от ангольца Манела Капе (21-7) в главном бою турнира UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе (США), сообщает Спорт Шредингера.

Бой Алмабаева и Манела Капе закончился досрочной победой бойца из Анголы, который взял верх техническим нокаутом в третьем раунде.

«Всем салам! Кто поддерживает - спасибо за поддержку! Давайте также поддерживать друг друга, независимо от того, падаем мы или поднимаемся. Инша Аллах, я еще привезу пояс. Мы мужчины, поэтому не будем искать отмазки - все нормально!», - сказал Алмабаев.

Для Алмабаева это поражение стало первым в UFC - до этого поединка рекорд казахстанца в промоушне был 4-0. В рейтинге наилегчайшего веса Асу занимал восьмое место. Это был первый мейн-ивент как для самих бойцов, так и для стран, которые они представляют.

У Алмабаева дважды менялся соперник на UFC Vegas 103. Изначально он должен был встретиться со Стивом Эрцегом, но его передвинули в мейн-ивент на 29 марта. Затем Алмабаеву дали Аллана Насименто, но через неделю уже казахстанец поднялся в мейн-ивент, заменив травмированного Брэндона Ройвала.