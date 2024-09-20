Жалгас Жумагулов объявил дату и место дебюта в европейской лиге

UFC
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9 ноября Словакия, заявил экс-чемпион Fight Nights и бывший боец UFC

Фото ©UFC

Известный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов (16-9) назвал дату и место дебютного боя в чешском промоушене Oktagon, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

«Дата есть, соперник есть, 9 ноября Словакия», - заявил экс-чемпион Fight Nights и бывший боец UFC.

Жумагулов покинул UFC летом 2023 года проведя 7 схваток, из которых выиграл одну и проиграл шесть. Потом он дважды выступил в Naiza, а в этом году тренировался в American Top Team - хотел снова попасть в UFC, выйдя на замену.

Свой последний бой на сегодняшний день Жумагулов провел 24 февраля текущего года на турнире Naiza FC 57, который прошел в Алматы, и одержал победу над американским спортсменом Кливлендом Маклином единогласным решением судей.

#Жалгас Жумагулов #дебют #европейская лига

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