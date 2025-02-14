UFC объявил исторический бой Асу Алмабаева

Фото: instagram.com/ufc

UFC официально объявил поединок казахстанского бойца Асу «Зульфикара» Алмабаева (21-2) с шестым номером рейтинга наилегчайшего веса португальцем Манелем Капе 20-7, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

31-летний Алмабаев вернется в октагон лучшего промоушена по смешанным единоборствам в мире 2 марта. Его бой с португальцем станет главным событием турнира UFC Vegas 103 (Лас-Вегас, США). Таким образом, впервые в истории американской лиги уроженец Казахстана выступит в мейн-ивенте.

«Зульфикар» дебютировал в UFC в августе 2023 года. Тогда он во втором раунде финишировал ямайца Оде Осборна. После чего провел в промоушене еще три поединка, победив всех оппонентов. На данный момент Алмабаев занимает восьмую позицию в наилегчайшем весе.

Капе, в свою очередь, уже 8 раз выходил в октагон UFC. В своем четвертом бою он в первом раунде нокаутировал казахстанца Жалгаса Жумагулова (1-6 в UFC).

Добавим, что Асу Алмабаев «уделал» Шавката Рахмонова и вошел в историю UFC. Ранее стало известно, что казахстанец остался без топового боя в UFC.